"Nuova rotatoria, più sicurezza"

Ci sono importanti progetti in vista per la sicurezza stradale a Rio Saliceto. Dall’analisi del bilancio di previsione da poco approvato dal consiglio comunale per i prossimi tre anni, emerge pure l’intervento per una rotatoria sulla Provinciale 30, all’altezza di via Fossatelli, che costituisce un punto ad alto rischio di incidenti, soprattutto per la velocità non sempre moderata di parte dei veicoli che transitano su quella carreggiata. "Con la realizzazione di questa rotatoria – spiega il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi – ogni ingresso a nord del paese sarà messo in sicurezza. Un risultato molto importante che non era affatto scontato, ma grazie alla collaborazione tra Comune di Rio Saliceto e Provincia di Reggio questo intervento potrà essere realizzato". Inoltre, la Provincia prevede per il 2024 la realizzazione del terzo e ultimo stralcio per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada provinciale 46 a Cà de Frati, per un investimento in denaro pubblico di circa tre milioni di euro in tre anni. Con quest’ultimo intervento la strada provinciale, che conta circa 140mila passaggi di automezzi al mese, potrà dirsi completata. Con piena soddisfazione della pubblica amministrazione locale per questi importanti interventi sulla viabilità. Sulla Sp 30, inoltre, sono stati realizzati di recente progetti per nuove rotatorie, con l’intenzione di aumentare il livello di sicurezza, in particolare tra Campagnola, Ponte Vettigano e l’incrocio al confine tra Rio Saliceto e il Modenese.

Antonio Lecci