Nuova scuola "Prospero Rossi". Intervento partito a Ligonchio

Iniziati a Ligonchio i lavori di ricostruzione della scuola elementare dedicata a "Prospero Rossi", la vecchia scuola è stata demolita perché, a seguito controlli tecnici mirati ai requisiti di sicurezza, presentava qualche problema. Il progetto della nuova scuola con una capienza di circa 50 alunni, più che sufficiente per la popolazione locale, era stato presentato dalla precedente amministrazione del sindaco Antonio Manari, aggiornato anche sul piano della spesa dalla nuova amministrazione di Ventasso, il progetto ha ottenuto il finanziamento del Pnrr per un importo di circa 1,2 milioni, come hanno riferito l’assessore alla scuola Franco Baccini e il sindaco Enrico Ferretti. Quindi cantiere aperto nella stessa area della vecchia scuola (foto) dove sono iniziati i lavori di ricostruzione della nuova sede scolastica della municipalità di Ligonchio ‘Prospero Rossi’. Ad annunciare qualche giorno fa l’avvio del cantiere il sindaco Enrico Ferretti che ha detto,fra l’altro: "Si tratta di una progettualità che prevede, innanzitutto, la demolizione della vecchia struttura e la ricostruzione ex novo della scuola elementare di Ligonchio. L’appalto, gestito direttamente dalla Provincia, per conto del Comune di Ventasso che ha reso esecutivo il progetto con una delibera di giunta varata nell’ottobre 2022 e risalente al dicembre del 2022, inizialmente aveva una base di euro 840.389,09 (Iva esclusa) finanziato coi soldi del Next Generation Eu. Il finanziamento è stato rivalutato e aggiornato sulla base dei costi attuale, portato di conseguenza a 1,2 milioni di euro". Sulla municipalità di Ligonchio sono incorso altri due progetti importanti, già finanziati tramite il Pnrr: sul teatro parrocchiale la cui proprietà è stata acquisita dal Comune, e sulla storica Centrale Enel di Ligonchio.

