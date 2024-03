Nuova tomba per don Bassissi finanziata dalla comunità

Tanti albinetani al cimitero della Pieve per la benedizione della tomba in cui riposa don Giuseppe Bassissi. Il parroco emerito, sacerdote molto stimato ad Albinea e non solo, era deceduto il 4 dicembre scorso all’età di 89 anni. Domenica mattina, alla Pieve di Albinea, dopo la Messa delle 9 la comunità si è recata nel vicino camposanto per la solenne benedizione della nuova tomba dove riposerà per sempre don Giuseppe.

"Gli albinetani – dicono dal Comune – hanno così voluto esaudire il suo ultimo desiderio: quello di essere sepolto nella sua amata Albinea insieme ai resti degli arcipreti che negli ultimi due secoli qui hanno vissuto e dedicato tutta la loro vita. Sulla pietra tombale, sotto ai nomi dei quattro arcipreti, una semplice scritta ‘Comunitas Albineae’ ricorda che l’opera è stata voluta e finanziata da tutta la gente di Albinea mediante una sottoscrizione popolare. È stata una cerimonia semplice e commovente".

Dopo la benedizione del parroco don Pietro Paterlini, è stato intonato il canto di San Francesco ‘Dolce Sentire’. Don Bassissi è stato parroco ad Albinea per 45 anni. Nel 1959 don Giuseppe iniziò il suo ministero a Correggio come vicario parrocchiale e docente di religione. Nel 1962 divenne parroco a Ligonchio e Casalino. Arrivò poi ad Albinea nel 1967 come vicario parrocchiale. Due anni dopo divenne parroco di San Gaetano. Nel 1976 fu nominato amministratore parrocchiale della Pieve e nel 1995 di Montericco. È stato consulente ecclesiastico dei Coltivatori Diretti tra il 1968 e il 1997. Ad Albinea è stato insegnante di religione nelle scuole medie fino al 1990. Don Giuseppe è stato uno dei protagonisti degli ultimi 50 anni della storia di Albinea. Fu protagonista di tante opere realizzate sul territorio.

Matteo Barca