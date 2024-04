Nuovi parcheggi per il centro

A Rubiera sono in corso due cantieri volti al miglioramento e potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio del centro storico.

Il primo è direttamente su piazza del Popolo. "Lì, in un posto particolarmente strategico, vicino al chiosco e all’edicola, erano presenti due batterie di cassonetti per i rifiuti interrati, non più adatti ai nuovi volumi di conferimento della differenziata che a Rubiera è sul 90% e quindi sono stati tolti", annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro.

Al loro posto saranno creati quattro nuovi posti auto di cui uno per disabili.

Dall’altra parte del centro poi sono in corso anche i lavori di miglioramento dell’accessibilità del parcheggio di via Zacconi (quello dell’ex supermercato Conad) in modo da renderlo a tutti gli effetti un parcheggio pubblico facilmente raggiungibile e utilizzabile da tutti.

"In particolare – spiega il primo cittadino Cavallaro – si sta lavorando per creare una rampa che da via Melato consenta di accedere al parcheggio senza dover fare un lungo giro tra le strade interne. Oltre alla rampa, si provvederà alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, utile in particolare per garantire la corretta fruibilità della rampa per le carrozzine che consente di superare il dislivello presente, ma anche a ‘proteggere’ il nuovo accesso al parcheggio".

In loco saranno poi ricavati dieci nuovi posti auto che si vanno ad aggiungere agli esistenti, riorganizzando gli spazi disponibili.

"Si tratta di misure di ottimizzazione dell’esistente che consentono di migliorare la fruibilità del nostro centro storico – sottolinea il sindaco Cavallaro –. Non sono grandi opere, ma sicuramente sono opere intelligenti e sostenibili da tutti i punti di vista".

A Rubiera dunque saranno a disposizione nuovi parcheggi per gli automobilisti.

"Quattro posti – evidenzia sempre Emanuele Cavallaro – in un punto, dieci dall’altro, il nuovo parcheggino davanti alla farmacia: sono interventi di miglioramento estremamente pratici che consentono di usare in modo efficiente angoli del paese che erano un po’ dimenticati o avevano perso di funzionalità. Sono certo che la gente non mancherà di utilizzarli al meglio nella loro nuova veste".

Matteo Barca