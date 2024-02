Nuovo look al verde pubblico. Manutenzioni e potature

Proseguono le attività sul verde pubblico a Correggio. Numerosi gli spazi che necessitano da tempo di adeguati interventi. Al parco Merulo si sta ultimando la riqualificazione, con posa della nuova ghiaia in attesa di installare i corpi illuminanti e sistemare l’aiuola centrale. Iniziata poi la manutenzione dell’area verde della pista di atletica: controllo, potatura e sistemazione delle alberature accanto alla pista, pulizia delle aree. Un importante lavoro di recupero, attenzione e messa in sicurezza di un’area molto frequentata. Il costo dell’operazione è di 8.500 euro. Gli operai comunali stanno inoltre realizzando la potatura di alberi in via Leonardo Da Vinci, con collari contro la processionaria del pino: dal municipio ricordano che per un maggiore effetto delle operazioni è essenziale pure il monitoraggio dei pini in proprietà private. Entro fine mese, inoltre, dovrebbe prendere il via il secondo intervento generale di potature urgenti sul territorio, effettuando controlli fitostatici delle alberature nei viali presenti nel centro storico correggese. Da segnala pure l’avvio delle piantumazioni di alberi nelle diverse zone nel territorio nelle quali si nota una carenza o una totale mancanza di spazi alberati, sempre con le mansioni affidate a una squadra interna di operai comunali.

