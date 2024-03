Un nuovo percorso per seguire le partite vicino al nuovo campo in erba sintetica di Rubiera. L’intervento sarà compiuto dal Comune. L’opera è stata annunciata dal sindaco Emanuele Cavallaro: "Nelle prossime settimane, di fianco al nuovo campo in erba sintetica, sarà realizzato un percorso in misto cementato largo due metri e mezzo che consentirà di seguire le partite senza continuare ad arare il prato come è successo in questi mesi. Arriveranno poi dei blocchi di cemento autoportanti con cui sarà creata, alle spalle del percorso, una grande e lunga panchina su cui ci si potrà anche sedere o saltare in piedi in caso di genitori particolarmente tifosi". Il primo cittadino Cavallaro ha spiegato che l’operazione "si realizzerà grazie ad alcune economie dal cantiere principale". Sempre in questi giorni inizierà pure la semina del campetto da calcio libero e continueranno i lavori di ripristino del campo da basket. Il percorso per seguire le partite era stato richiesto all’amministrazione comunale rubierese da diversi genitori di giovani calciatori, soddisfatti ora per l’imminente intervento nell’area del nuovo campo in erba sintetica di Rubiera.

m. b.