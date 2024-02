Nuovo polo commerciale vicino al centro storico

Un nuovo spazio commerciale sta per nascere a ridosso del centro storico di Guastalla. Il cantiere è evidente da diversi giorni tra la circonvallazione e l’argine maestro del Po, dove un tempo c’erano le attività dello stabilimento della Smeg. Da tempo, ormai, l’azienda ha trasferito interamente la sua sede nel grande spazio nella frazione di San Girolamo, mentre in centro a Guastalla è rimasta solo la sede del negozio Tesec, collegato appunto alla Smeg. Il resto dell’edificio è in disuso da anni. Ma ora è in corso un intervento di "rigenerazione urbana", che prevede la costruzione di un centro commerciale con annesso un ampio parcheggio. Il progetto è curato dallo Studio Magnani di Guastalla e dall’ing. Carlo Artoni. Per consentire i lavori è stata transennata l’area di via Circonvallazione accanto all’ex stabilimento Smeg, oltre alla chiusura al traffico di un tratto di viale Cappuccini, dove è attivo il cantiere. Da anni si parla della riqualificazione di quell’area: inizialmente doveva essere l’ex macello comunale a essere trasformato in cinema, spazi di ristorazione, ricreativi e negozi. Ma non se n’è fatto nulla, con quell’area che resta nel degrado.

Antonio Lecci