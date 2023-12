Nuovo pulmino della Croce Rossa per il trasporto di anziani e disabili

I cavriaghesi hanno potuto vedere il nuovo pulmino della Croce Rossa venerdì in piazza Zanti, in occasione del Mercatino dell’Immacolata e dell’accensione dell’Albero davanti al Municipio. Al taglio del nastro presenti il presidente Matteo Nassivera, don Claudio Gonzaga (che ha benedetto il mezzo), la sindaca Francesca Bedogni e il suo vice Matteo Franzoni. Il mezzo, che servirà per i trasporti sociali di anziani e disabili, è stato acquistato dal comitato locale della Cri grazie al prezioso contributo della Fondazione Manodori e di alcune aziende del territorio. È stato possibile anche conoscere le varie attività della pubblica assistenza sia allo stand – con il Gruppo giovani – che ’visitando’ altri mezzi posteggiati in piazza. Il pulmino è un mezzo di ultima generazione, e adesso la Cri – arrivata a Cavriago al 20esimo anno di attività – vanta un parco mezzi incredibile: quest’anno sono stati inaugurate anche due auto-mediche e un’ambulanza. Nel comitato operano 186 volontari che coprono i servizi di emergenza-urgenza h24, il servizio di auto-infermieristica, i vari servizi ordinari tra cui i trasporti di persone con difficoltà, e si occupano della distribuzione alimentare ai meno abbienti tra i cittadini del paese.

f. c.