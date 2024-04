Nuovo pulmino per le persone diversamente abili

Inaugurato un nuovo pulmino per il trasporto di persone con handicap, a Poviglio, in occasione della fiera d’aprile. Andrà a sostituire un vecchio veicolo, ormai obsoleto, in forza alla locale Croce azzurra.

Il nuovo veicolo è stato acquistato grazie a una donazione dei coniugi Mariella Cantoni e Fabrizio Poli, storici volontari, che tutt’oggi svolgono regolare servizio per i trasporti ordinari. Il nuovo Vw Caddy passo lungo, allestito da Olmedo, può trasportare una persona in carrozzina e quattro passeggeri deambulanti, oltre al conducente.

Alla cerimonia presente anche il sindaco Cristina Ferraroni, l’assessore brescellese Maria Rosaria Palmigiano, i volontari e i donatori, oltre al parroco, mons. Alberto Nicelli.

Il presidente della Croce azzurra, Claudio Sanfelici, ha ringraziato i donatori e sottolineato l’importante lavoro e impegno dell’associazione nello svolgimento quotidiano del trasporto di anziani, bambini e di chiunque abbia bisogno, condizione essenziale affinchè i mezzi a disposizione si tramutino in servizi utili per la cittadinanza. In fiera attivata anche l’ambulanza dei pelouche per i bambini.

a. le.