’Odio gli indifferenti’: Cavalli e De Magistris ’raccontano’ gli articoli della Costituzione

Si parlerà di Costituzione, stasera alle 21 alla multisala Novecento di Cavriago, ma soprattutto di tutela della Costituzione, del suo valore e della sua reale, utopica applicazione.

Giulio Cavalli, scrittore, attore e regista, e l’ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi De Magistris metteranno in scena lo spettacolo ‘Odio gli indifferenti’, soffermandosi su alcuni passaggi di grande interesse etico ed emozionale della nostra Carta.

"In un’epoca in cui la Costituzione deve difendersi dai colpi di governi che vorrebbero modificarla per poter comandare senza l’impiccio di dover governare – spiega Cavalli - ho voluto immaginare cosa accadrebbe se d’improvviso diventasse obbligatorio rispettarne letteralmente tutti i principi. Il Paese si fermerebbe".

I due autori accompagneranno il pubblico in un facile percorso tra i principali articoli della Costituzione Italiana.

Scopo: raccontare come tutta la politica abbia nel tempo proposto proprie personalissime interpretazioni e "che Paese sarebbe se si rispettasse la Costituzione".

Fra le domande che dal palco risuoneranno in sala, dov’è inapplicata, se non tradita, la Costituzione italiana?

E anche, che cosa accadrebbe se i cittadini si rendessero conto che la sovranità appartiene al popolo?

Iniziativa promossa dall’associazione culturale Carmen Zanti (Cavriago, 1923 – Reggio Emilia, 1979, partigiana e Senatrice della Repubblica).

