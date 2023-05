Odore di gas, allarme davanti a scuola

Una possibile fuoriuscita di gas, forse da un’auto in sosta, ha fatto scattare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, in centro a Novellara, nel piazzale di fronte alle scuole elementari. Alcuni genitori recatisi a prendere i loro figli hanno avvertito l’odore di gas e, trovandosi vicino alle scuole, hanno segnalato la situazione al 115. Sono accorsi i vigili del fuoco di Guastalla, ma l’odore sospetto non era più avvertibile. Potrebbe essersi trattato di una fuoriuscita di sostanza da un’auto in sosta o transito.