Offerte di lavoro, colloqui in Municipio

Cercasi impiegati e operai di produzione. Il servizio InformaGiovani – InfoLavoro "Il posto giusto" dell’Unione Colline Matildiche ha organizzato per mercoledì, dalle 9 alle 13, una mattinata di colloqui conoscitivi in presenza di una selezionatrice dell’Agenzia per il lavoro Randstad. I colloqui si terranno a Quattro Castella nella sala del Consiglio del Municipio (piazza Dante 1); si accederà in ordine di arrivo. Sarà importante essere muniti di curriculum vitae aggiornato. Chi ha bisogno di aiuto per crearlo o aggiornarlo può contattare il 349.2572512 oppure scrivere alla email dell’InformaGiovani per fissare un appuntamento.