Oggi ad Albinea l’antipasto degli europei

Oggi per il centro di Albinea "sciameranno" quasi 150 ragazze, pattinatrici di diverse società italiane, chiamate al pallone pressostatico del Parco Lavezza dal presidente dello Skating Club Albinea, Gianluca Silingardi. Sarà un po’ come l’antipasto degli europei che la società pedecollinare organizzerà al PalaBigi dal 9 all’11 maggio, un allenamento collettivo per affinare le competenze tecniche dei vari gruppi su una pista molto simile alla nuova che verrà montata in via Guasco. E sarà anche un modo per entrare in clima europei, assieme al coreografo dello Skating Daniel Morandin (già campione del mondo), che ben conosce le società invitate, quasi tutte venete. In pista, andranno dunque, oltre ai team junior e senior di pattinaggio sincronizzato di Albinea allenati da Giovanna Galuppo, il Quartetto Cadetto "Scintille" del Pattinaggio Artistico Alusia di Marigliano (Na), il Quartetto Junior "Skate Stars" del Roll Stars Loreggia (Pd), il Quartetto Junior "Calipso" dello Skating Club Zanè (Vi), il Quartetto Senior "DejaVu" del Roll Club Padova, più un suo Piccolo Gruppo; e poi il Grande Gruppo "Cristal" della APAV Fara e Bassano New Skate.

Foto: il gruppo junior e senior Precision di Albinea

c.l.