Oggi il corteo per la pace attraverso il centro

Mobilitazione "per un futuro di pace" oggi pomeriggio in centro. Si tratta di una “marcia” indetta in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, il cui scopo è di chiedere lo stop alle ostilità non solo di questo conflitto, ma anche di quello in Medio Oriente. L’idea, partita dalla Cgil reggiana, è stata accolta dal Comune di Reggio, coorganizzatore della manifestazione, che al momento conta 154 adesioni tra istituzioni, sindacati e associazioni cittadine. Il corteo si radunerà alle 16.30 a porta San Pietro, percorrerà la via Emilia fino a piazza Gioberti per spostarsi poi su corso Garibaldi e arrivare, da via Farini, in piazza Prampolini. Qui, davanti alla scritta “Cessate il fuoco ora” proiettata sulla facciata del municipio, si svolgeranno gli interventi con la formula del microfono aperto. Gli organizzatori invitano chi intende partecipare a esporre solo bandiere della pace. Sarà ribadito che "la pace è un valore in sè e la precondizione necessaria per l’affermazione di tutti gli altri diritti", dice il segretario della Camera del lavoro di Reggio, Cristian Sesena. Sempre oggi alle 10 si svolgerà in piazza Fontanesi un presidio della rete antimilitarista di Reggio.