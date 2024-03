Oggi l’addio a Fernando Barbieri

Si svolgono oggi i funerali di Ferdinando (Fernando) Barbieri, vinto a 86 anni da una malattia, contro cui combatteva da qualche tempo, ma che solo negli ultimi tempi si era manifestata in modo evidente, con un peggioramento repentino delle sue condizioni di salute. In molti hanno voluto dargli l’ultimo saluto alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Era molto conosciuto per la sua attività a favore del paese, oltre che come "cantore" di brani tradizionali e popolari, con un’orchestrina ma soprattutto in duo col compianto Pinon Simonazzi. Con la sorella Zara (deceduta nel 2020) aveva fatto parte della compagnia teatrale La Palanca Sbusa. I funerali oggi alle 14,30 dall’ospedale di Guastalla per la chiesa di Gualtieri e il cimitero locale. Lascia la moglie Annanaria, le figlie Sabrina, Cristiana, la sorella Clara e altri parenti. Eventuali offerte a opere di bene.