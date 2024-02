Oltre 30 scosse in poche ore

Terremoto nel Parmense, anche in alcune zone della Val d’Enza c’è chi ha avvertito la più forte delle scosse sismiche che da ieri mattina alle 6.30 hanno interessato una faglia nel primo Appennino nelle valli del Baganza e del Parma. Non si registrano danni a persone o a cose, ma solo molta apprensione. La terra ha tremato con magnitudo compresa tra 2 e 3.3 fra Langhirano, Felino e Calestano: la scossa più forte si è verificata alle ore 14.55 con epicentro nella zona del Monte Vertola (sopra Tabbiano), a circa 4 chilometri da Langhirano, e a una profondità di 21 chilometri; è stata di magnitudo 3.3. Impressionante lo sciame sismico: secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in poche ore si sono verificati oltre 30 eventi.