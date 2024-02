Oltre cento bottiglie di vetro rimosse dal canale

Oltre cento bottiglie di vetro che contenevano liquori e super alcolici sono state rimosse dal gruppo di volontari ’Ripuliamoci’ in un canale di Gavassa, lungo la strada che porta al cimitero. Assieme alle bottiglie sono stati rimossi anche 103 chili di rifiuti di varo genere abbandonati nell’ambiente. "Un ringraziamento a tutti quelli che come noi credono in un mondo migliore", dicono i volontari, che sottolineano – nell’insensatezza del gesto di disperderli nell’ambiente – come una bottiglia di vetro sia un rifiuto facilmente riciclabile.