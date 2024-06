Omaggio alla Repubblica. Festa in piazza della Vittoria: "Importante riflettere"

Festa della Repubblica, celebrazioni in piazza della Vittoria ieri mattina con le varie autorità e tanti cittadini che hanno voluto prendere parte alle celebrazioni per il 78esimo anniversario. Cerimonia dell’alzabandiera e inno nazionale, poi è stata deposta una corona di fiori in memoria dei Caduti, davanti al monumento in piazza, e si sono susseguiti gli interventi, da quello del sindaco Luca Vecchi a quello del presidente della Provincia, Giorgio Zanni.

Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha messo l’accento sull’importanza di celebrare insieme questi momenti di riflessione e di far accompagnare "il nostro agire quotidiano" dal "faro che è la nostra Costituzione". Poi Katia De Nicola, studentessa dell’istituto Matilde di Canossa, ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre gli studenti del liceo coreutico si sono esibiti in due spettacoli.

Anche i giovani hanno dunque avuto spazio durante le celebrazioni, mentre si avvicina la chiamata alle urne per le amministrative e le Europee, il prossimo fine settimana.