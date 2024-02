One woman show a Rio Saliceto

Un’attrice e imitatrice molto popolare al pubblico italiano, Emanuela Aureli, si esibisce oggi alle 18 al teatro comunale di Rio Saliceto, nell’ambito della stagione di prosa, con lo spettacolo ’Mamma, ho perso… l’Aureli’. E’ un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo. Una voce bellissima e una grande dote: quella di divertirsi e divertire, partendo da una propria speciale autoironia. Non mancano le interazioni con il grande musicista nonché chitarrista Giandomenico Anellino, con il quale l’artista interagisce facendo uscire la sua verve comica oltre che musicale. Per informazioni e prenotazioni biglietti: tel. 366-3206544 (anche via WhatsApp).

Da segnalare, inoltre, oggi alle 19 lo spettacolo "Stelle Nere" al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio (produzione Centro MaMiMo), mentre alle 16 va in scena "Il costruttore di valigie" al teatro San Prospero di via Guidelli.

a.le.