One woman show: c’è Francini

Al teatro della Rocca, a Novellara, stasera alle 20,45 va in scena ’Forte e Chiara’, scritto e interpretato dalla nota attrice Chiara Francini, con musiche dal vivo di Francesco Leineri, regia di Alessandro Federico.

In ’Forte e Chiara’ la Francini si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. L’attrice si cimenta con un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. È un one woman show in cui Chiara ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri, l’infanzia di paese, i nonni con cui è cresciuta, la famiglia matriarcale, l’adolescenza, il percorso di ragazza di provincia, il desiderio odierno combattuto e vivissimo di voler diventare mamma e la fierezza dell’essere ora e sempre una persona diversa, una strana, una fuoriposto, un’inadeguata…. Con il sarcasmo, la vita e un pochino di malinconia, Chiara racconta cosa significhi per lei essere una donna oggi.

Chiara Francini è un’attrice molto popolare per essere stata protagonista di tanti programmi e film al cinema e in tv. Nel 2023 è stata pure co-conduttrice al festival di Sanremo. Il 2024 per lei si è aperto col ritorno al cinema in "Pare parecchio Parigi" diretto da Leonardo Pieraccioni.

Ingresso a 18 euro. E’ possibile prenotare i biglietti via mail (teatro@comune.novellara.re.it), telefonicamente al numero 0522-655407 oppure online sul sito di Vivaticket.

Antonio Lecci