Open Ferretti Automotive,. Zerbino esce in semifinale

Va ad Allegra Fiorani il torneo Open "Ferretti Automotive" in scena al Circolo Tennis Albinea con la formula del rodeo. L’atleta piacentina dell’ASD Borgotrebbia, terza testa di serie del femminile, si è fatta strada superando 5-3, 4-2 Alice Monducci Delucca (Nettuno Tennis Bologna) e 5-4, 4-0 Sara Aber (CT Bologna), prima di eliminare l’esperta padrona di casa Alessia Zerbino in semifinale senza concedere un game. In finale schiantata la toscana Catalina Bonati (TC Borgo San Lorenzo): dopo un primo set equilibrato (5-4) ha chiuso i conti con un perentorio 4-0.

Nel maschile, invece, festeggia Luigi Corrias (TC Sassari), vincendo in finale su Leonardo Nava (Tennis Bellusco). Marta Gazzetti (CT Reggio) si è imposta infine nel Double Junior Tour della Galimberti Tennis Academy, aggiudicandosi il doppio femminile insieme a Ludovica Altini (Club Atletico Faenza).