Operaia urta la pressa: dito ferito

Soccorsi mobilitati per infortuni sul lavoro accaduti ieri mattina nella Bassa. Verso le 11,30 nella zona industriale Motta a Novellara, un’operaia di 63 anni è rimasta ferita a una falange della mano destra venuta a contatto con una pressa durante un intervento di manutenzione. Dopo le prime cure l’operaia è stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio per le medicazioni. Sul posto Medicina del lavoro e carabinieri di Novellara.

E a Boretto, in un’azienda di via Marchesi, sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza per le prime cure a un operaio cinquantenne residente a Brescello, ferito a una mano dal contatto con una catena in metallo collegata al carro ponte, che il lavoratore stava manovrando. Sono stati i colleghi a prestare i primi soccorsi. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla.