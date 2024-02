Operetta protagonista. Il Coro Coccinella ai Chiostri di San Pietro

Operetta protagonista, oggi alle 18 ai Chiostri di San Pietro, per un appuntamento promosso nell’ambito degli incontri della Far, la Famiglia Artistica Reggiana. stasera è in programma il concerto del Coro Coccinella, con un repertorio di operette proposto al pubblico.

Il coro è nato nel 2016 come gruppo di supporto, con relazioni di amicizia e solidarietà che favoriscono lo sviluppo di questo gruppo corale, che da quatto anni rientra nelle attività dell’Auser.

Il coro, diretto dal soprano Graziella Barbacini, si riunisce con cadenza settimanale.

Per far parte di questo gruppo non è importante "saper" cantare né essere "intonati": la tecnica si apprende con l’esperienza e l’intonazione la si acquisisce con l’educazione all’ascolto.