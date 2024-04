Ospedale, il candidato Borghi sfida Torelli: "Tiene più all’Ausl che ai suoi cittadini"

"Se il sindaco dovesse essere rieletto, mi auguro che nei 5 anni a venire possa terminare ciò che aveva programmato nel 2019 perché, ad oggi, nessuno di quei punti è stato portato a termine; alcuni nemmeno incominciati". È durissima la replica a Fausto Torelli di Filippo Borghi (foto), candidato sindaco di Amiamo Montecchio. A scatenare la bagarre i timori dell’opposizione sul futuro dell’ospedale e il punto nascite: "Non ha dato importanza alle richieste rivoltegli da oltre 40mila cittadini dell’Unione che democraticamente hanno espresso la volontà di avere un pronto soccorso attivo anche di notte e un’automedica a Montecchio. Tuttavia, ha ammesso che è frutto della sua politica. Apprezzo che veda un futuro importante per il Franchini, vista la sua volontà di diventarne il direttore sanitario; dovrebbe però placare le proprie ambizioni e mirare al benessere dei cittadini. D’altronde, come potrebbe contestare l’Ausl di cui è megafono?". Borghi poi esprime timori per il punto nascite, a fronte di scelte precise a favore di Parma e Reggio: "Oggi il Franchini seleziona le gravidanze ammesse al travaglio escludendo partorienti con determinate condizioni cliniche e patologie, che vengono indirizzate a Reggio, ove verrà inaugurato il Mire. L’esistenza del punto nascite, come affermato dal sindaco, dipende dal numero di parti: proprio la politica che Torelli vanta, ha portato nel 2023 il numero di nascite ad essere il più basso degli ultimi 10 anni e ben al di sotto del limite minimo (500) previsto per poter tenere aperto. Il punto nascite di Castelnovo venne chiuso proprio questo". E ancora: "Legittimo pensare che col Mire il punto nascite di Montecchio possa essere seriamente a rischio".

f.c.