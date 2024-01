Ostacoli in strada per fuggire meglio

La tecnica degli ostacoli sulla strada per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine non è una novità nel Reggiano. È stata utilizzata perfino per un grosso furto in un centro commerciale a Reggio. Ma anche a Gualtieri, per furti al centro commerciale Ligabue, erano stati usati transenne e perfino grossi rami tagliati per bloccare il passaggio. In un caso erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Nella stessa zona fu usato un trattore agricolo rubato per fermare guardie giurate e carabinieri dopo un furto.