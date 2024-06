Una somma di ottantamila euro per valorizzare il commercio locale. Arriva da un bando regionale vinto dall’Unione Pianura Reggiana, che comprende i Comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto e San Martino in Rio. Si tratta di fondi da usare per uno studio sulla situazione dei consumi sul territorio e sulla situazione del commercio, per aiutare gli operatori economici della zona a far fronte alle ormai ben note difficoltà che sta vivendo il settore. Grazie a questo bando sono previste iniziative mirate a valorizzare il commercio di vicinato, con la realizzazione, tra l’altro, di concorsi a premi legati alle attività dei sei Comuni coinvolti. "Tutte le attività promozionali e di valorizzazione del commercio locale – spiegano dall’Unione comuni della Pianura Reggiana – verranno realizzate in modo concordato con tutti e sei i Comuni dell’Unione, confrontandosi pure con le associazioni di categoria legate al commercio che avranno parte attiva nella progettazione e nella realizzazione degli eventi".