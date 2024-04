Pagliani sostiene Daviddi "Falso, immagini tagliate"

Finisce a carte bollate la campagna elettorale a Casalgrande dopo che il Pd ieri ha diffuso sui social un video dell’avvocato Giuseppe Pagliani.

Il Pd sostiene che il centrodestra appoggia il sindaco uscente Giuseppe Daviddi la cui lista civica si è però dissociata da ogni sostegno politico. Pagliani attacca il Pd, annunciando una denuncia per aver "tagliato il video". Paolo Debbi (segretario del Pd Casalgrande) in una nota evidenzia che Daviddi "è ufficialmente appoggiato dalla destra reggiana. Riportiamo le parole pronunciate dall’avvocato Pagliani nel corso della conferenza in appoggio al medico Antonello Salsi, candidato sindaco di Scandiano: ‘A Casalgrande sosteniamo con convinzione l’attuale sindaco Giuseppe Daviddi’. Tale affermazione svela il posizionamento e rapporto che si è costruito tra l’amministrazione lista civica Noi per Casalgrande e il centrodestra".

Immediata la risposta di Pagliani: "Il Pd di Casalgrande, sulla falsariga degli interrogativi posti da Andrea Rossi nei giorni precedenti stuzzicando il centrodestra sulle candidature delle liste locali, compie un atto meschino e scorretto. Taglia il video della diretta registrata durante la conferenza di Antonello Salsi e ne unisce due pezzi che cancellano la vera e reale espressione mia diretta: l’invito provocatorio a Rossi di candidarsi a rappresentante del centrodestra come candidato sindaco se è così grande in lui la nostalgia delle storiche liste del centrodestra locale".

Per Pagliani il "taglio di questa parte di intervento cambia completamente il senso di ciò che si voleva provocatoriamente comunicare ovvero che dove ci sono realtà locali e sindaci di natura civica e di estrazione di centrosinistra che si candidano in alternativa al Pd i cittadini devono essere liberi di votare chiunque. La volgarità del taglio e contrabbandare pubblicamente un video manipolato costerà al Pd un esposto denuncia".

Lo stesso Daviddi, prima della replica di Pagliani, ha preso posizione sulla polemica: "Rimaniamo esterrefatti dall’uscita di Pagliani nel corso della presentazione di Salsi. Parole che violentano profondamente la nostra iniziativa civica che è nata e rimane assolutamente al di fuori di ogni appartenenza partitica. Purtroppo Pagliani è caduto nel tranello dell’onorevole Rossi e ha pensato di trarsi d’impaccio nel peggiore dei modi coinvolgendo la nostra iniziativa in maniera arbitraria con affermazioni gravi che respingo al mittente. Valuterò attentamente se esistono gli estremi per presentare una querela anche nei confronti di chi cercherà di sostenere e diffondere queste teorie".

Per il segretario della lista Michele Brina è "proprio questo essere autonomi rispetto ai partiti la parte inaccettabile per molti con strumentalizzazioni all’ordine del giorno, ma il carro dei vincitori è sempre molto affollato". Matteo Barca