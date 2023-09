Palasport ’Pietri’ tirato a lucido per gli europei di hockey under 17

Sta facendo la sua bella figura, in questi giorni di campionati europei under 17 di hockey su pista, il rinnovato palasport ’Dorando Pietri’ di Correggio, ospitando tredici formazioni nazionali, compreso il campionato femminile. Un palasport che finalmente si presenta in ottime condizioni dopo un maquillage eseguito nelle scorse settimane e che era necessario da tempo. "Siamo molto orgogliosi che Correggio possa accogliere giovani atleti da tutto il continente – dichiara l’assessore comunale allo sport Francesca Salsi – e soprattutto che li accolga in una cornice all’altezza di questa importantissima manifestazione. L’ente pubblico locale ha effettuato un notevole investimento, con un costo di circa cinquantamila euro, per importanti manutenzioni della struttura".Gli interventi sul palasport ’Dorando Pietri’ – come già riportato dal Carlino – hanno riguardato soprattutto la manutenzione della pista, la riqualificazione degli spogliatoi e del parapetto e la sostituzione dell’illuminazione. Sono state installate luci a led che garantiscono una maggiore visibilità e confort degli atleti, consentendo pure un risparmio energetico. "Qualunque sia il risultato sportivo – aggiunge l’assessore Salsi – questo torneo si sta caratterizzando come una splendida festa di sport, gioventù e sana competizione". L’occasione del torneo ha permesso di riqualificare la struttura sportiva con interventi che dureranno nel futuro.

a . le.