Pallanuoto, poker di Curti. La Reggiana supera il Parma

Buona la prima per la Reggiana (3), che festeggia l’esordio nel campionato di Serie C superando 11-8 in casa i cugini-rivali del Parma (0). I granata vanno sotto in avvio, per poi riprendersi e chiudere il primo quarto sul 2-1, prima di allungare con decisione nel proseguo e andare a metà gara sul 7-4, toccando poi il +6 sul 10-4 e gestire il ritorno ducale nel finale, senza comunque mai sofffrire. Le reti locali portano la firma di Riccardo Curti (foto), autore di un poker con una rete segnata quasi da metà campo, oltre a capitan Roldan (3), Bussei (2), Righetti e Algeri. "Era importante iniziare bene e mandare un segnale importante – spiega Curti, indiscusso MVP del match – anche se ottenere i 3 punti non era affatto scontato. Dal mio punto di vista abbiamo migliorato il livello della nostra rosa, dobbiamo ancora prendere confidenza l’uno con l’altro e migliorare l’intera: nel prossimo turno saremo impegnati in un’ostica trasferta come quella di Treviso, da dove vogliamo tornare a casa col risultato pieno".