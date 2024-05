Pallanuoto. Primo stop stagionale per la Reggiana

Primo stop stagionale per la Reggiana Nuoto (37).

La formazione granata cade 11-9 in via Melato contro la Bissolati Cremona (25) e viene raggiunta al vertice della classifica di Serie C dalla Mestrina (37) proprio alla vigilia dello scontro diretto che si giocherà sabato prossimo in Veneto. Dopo il 2-2 del primo parziale, i lombardi cambiano passo e, a metà gara, conducono con 3 reti di vantaggio; nella ripresa la Reggiana reagisce e torna a -1, trascinata dalla tripletta di Bussei, ma nel finale è costretta alla resa. Il vantaggio sullo Sporting Lodi, terzo e riferimento per i playoff, scende a 4 lunghezze.

Nella foto: Matteo Righetti