Panchina gialla: sensibilizzare sull’endometriosi

È stata inaugurata sabato la ‘panchina gialla’ di Casalgrande (la 177ª in Italia), davanti alla scuola in via Garibaldi, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, l’assessore alle pari opportunità Laura Farina e il consigliere comunale Matteo Balestrazzi. La panchina vuole sensibilizzare sulla patologia ginecologica dell’endometriosi. Motivo per cui è stata invitata anche Valentina Reggiani, giornalista del Qn-Carlino e autrice del libro ‘Dentro di me, storie di donne e rinascita’ che tratta la tematica.