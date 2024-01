Parapiglia in viale IV Novembre. Nella lite spunta la spada del ’Signore degli Anelli’

Una replica del ’pungolo’ di Frodo Baggins – lo Hobbit protagonista del film ’Il Signore degli anelli’ – è spuntata durante l’ennesima furiosa lite nella zona della stazione storica di Reggio Emilia.

La rissa è esplosa tra un gruppo di stranieri, sabato mattina in viale IV novembre ed è culminata con un 24enne che, brandendo l’arma da taglio di 47 centimetri, minacciava gli altri contendenti vicino a un bar.

Dopo la segnalazione arrivata ai centralini del 113, gli uomini delle Volanti sono arrivati con le sirene attivate, mentre alcuni passanti hanno indicato ai poliziotti la direzione in cui l’uomo armato stava scappando. Ne è scaturito un inseguimento, terminato poi in via Turri.

L’uomo, un 24enne tunisino incensurato, è stato quindi disarmato e neutralizzato dagli agenti. Stando agli accertamenti la lite sarebbe scoppiata per motivi banali: l’uomo armato con la piccola spada, fortunatamente, nel corso dell’aggressione non ha colpito nessuno. È stato quindi denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. La spada di Frodo è poi stata sequestrata.

b. s.