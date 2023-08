Parchi per il clima, riqualificazione del rifugio Lagoni

‘Parchi per il Clima’ è un progetto del Parco Nazionale per la riqualificazione del Rifugio Lagoni, struttura situata in uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino parmense ai confini con il reggiano. Offre ospitalità e ristoro ad escursionisti che si trovano a percorrere i sentieri sulla riva dei laghi Gemini in Alta Val Parma e più in generale all’interno della foresta demaniale, in comune di Corniglio. L’efficientamento energetico del Rifugio Lagoni, presentato ieri in Provincia a Parma, è uno dei 47 progetti di "Parchi per il Clima", finanziati al Parco Nazionale. L’intervento è stato ultimato pochi giorni fa per un importo complessivo di 327mila euro di cui 244.000 di lavori. "Località Lagoni - dice Fausto Giovanelli, presidente del parco - è tra le zone paesaggisticamente più suggestive dell’intero Parco. Alcuni segni di minaccia però sono evidenti e potrebbero compromettere questo patrimonio: le acque del lago sono sempre più calde e contengono molte alghe in sospensione, inoltre gli abeti stanno morendo".