"Parco Amarcord, uno spazio per i giovani"

"Al contrario di quanto affermato, le idee sullo skate park sono chiarissime e nascono dalla riflessione e dalla condivisione: per capirlo, al Pd sarebbe stato sufficiente partecipare all’ultima riunione dei capigruppo in occasione della quale sono stati spiegati tutti gli aspetti relativi all’evolversi del progetto Amarcord". È la risposta del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi e dell’assessore allo sport Valeria Amarossi alle critiche sollevate recentemente dal Partito Democratico di Casalgrande per la ‘trasformazione’ del parco Amarcord. "Parco Amarcord: poche idee e anche ben confuse", avevano sottolineato in una nota i consiglieri comunali di minoranza Paolo Debbi e Matteo Balestrazzi assieme al candidato sindaco del Pd, Giuseppe Berselli. L’amministrazione ha replicato alle polemiche: "Prima di realizzare l’opera – dice l’assessore Amarossi – ci siamo confrontati con i ragazzi che utilizzano l’attuale skate park con l’obiettivo di costruire un’opera fruibile da tutti: per la prima volta gli skater hanno trovato nel Comune un interlocutore disponibile a un confronto su una struttura quanto meno discutibile in termini di sicurezza e fruibilità, contrariamente alle precedenti amministrazioni". Il primo cittadino Daviddi precisa invece che è "sbagliato parlare di ‘quintali di cemento’ per il nuovo impianto: l’operazione, infatti, sarà a ‘saldo zero’. La riqualificazione di quella vecchia area, grazie alla piantumazione di alberi, godrà di una notevole diminuzione, se non addirittura l’eliminazione, dell’inquinamento acustico presente su questa area da troppo tempo. Ciò che mi lascia maggiormente perplesso è la critica fine a se stessa. È un dato oggettivo che i progetti possano subire aggiustamenti durante la loro realizzazione". Il sindaco Daviddi assicura inoltre che ha sempre promosso la "riflessione e la condivisione: atteggiamento che non è stato recepito dal Pd di Casalgrande che, come spesso accade, non partecipa alle riunioni istituzionali. La strumentalità di certe posizioni è palese: non mi spiego come sia possibile che il Pd polemizzi sullo skate park che di fatto riqualifica un’area e la mette a disposizione dei giovani del nostro comune come luogo di svago e aggregazione".

Matteo Barca