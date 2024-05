Partecipa alle aste dell’articolo 16

Se sei interessato a lavorare nella pubblica amministrazione, potresti trovare interessante partecipare alle aste dell’articolo 16 della legge 56/87. Dalle ore 9 del 27 maggio 2024 alle 13 del 31 maggio 2024, sarà possibile aderire a diverse selezioni dell’articolo 16 in tutta la regione Emilia Romagna per i comandi provinciali e la direzione regionale dei Vigili del fuoco/Ministero degli Interni. Tra le diverse opportunità disponibili a tempo indeterminato con profilo professionale di operatori e assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, vi è un avviso per 3 posti nel Comando di Modena, 3 nel Comando di Reggio; 1 nel Comando di Parma. Ma come funziona l’articolo 16? Dopo aver verificato di possedere i requisiti richiesti nell’avviso, potrai candidarti compilando il modulo di adesione online entro il termine indicato, autenticandoti tramite le credenziali Spid. Successivamente, il Centro per l’Impiego comunicherà tutti i nominativi posti in graduatoria all’ente pubblico richiedente, che procederà con la convocazione dei candidati per la prova di idoneità. La prova selettiva consiste in un colloquio e/o in una prova pratica relativa al tipo di lavoro da svolgere e non comporta una comparazione tra i candidati.

Tutte le informazioni dettagliate sulle aste dell’articolo 16 sono disponibili al link www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16. Se sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa nella Pubblica Amministrazione, questa potrebbe essere la tua occasione.