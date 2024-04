Partita di calcio under 16. Scoppia rissa tra genitori. Un papà col naso fratturato

La partita finisce male, con i genitori che si prendono a botte sugli spalti. Risultato: un papà 54enne di Cadelbosco Sopra è finito all’ospedale con il naso fratturato. È accaduto l’altro giorno al centro sportivo Kennedy di Napoli. Qui era in corso una partita tra la Ssc Napoli e il Parma Calcio, una gara del campionato under 16. Ma quella che doveva essere una tranquilla domenica all’insegna dello sport e dei sani valori si è trasformata in una rissa tra i genitori. I motivi che hanno scatenato il caos sono ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia Vomero di Napoli, che stanno portando avanti le indagini.

A un certo punto, forse per insulti di tipo razzista (anche se ancora va stabilita con chiarezza la ragione della lite), sono venuti alle mani: ad avere la peggio è stato il cinquantaquattrenne reggiano. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Giugliano: gli è stata diagnosticata una ‘frattura chiusa delle ossa nasali’ oltre a ‘abrasione e ustione da attrito senza menzione di infezione’. Sette punti di sutura e una settimana di riposo medico. L’aggressore, una volta identificato, sarà denunciato.

Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, i carabinieri sono intervenuti in via Camillo Guerra, dove si trova il centro sportivo Kennedy. Qui era stata infatti segnalata una rissa. Da alcune indiscrezioni, a innescare la miccia sarebbe stato un insulto razzista, ma la vicenda è ancora tutta da ricostuire. I carabinieri conducono le indagini e sono al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto.

Chiara Gabrielli