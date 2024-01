Pasticcio tesseramento, addio Angori. La Reggiana non poteva ingaggiarlo

Era nell’aria, ma da ieri purtroppo è ufficiale: il terzino sinistro Samuele Angori non potrà vestire la maglia della Reggiana in questa stagione. Il trasferimento in prestito è infatti stato annullato e il calciatore, di proprietà dell’Empoli, ha già fatto ritorno al Pontedera dove concluderà il campionato. Il calciatore essendo già passato dal Perugia all’Empoli (che lo ha riscattato lo scorso 18 luglio) e poi dall’Empoli al Pontedera (in prestito) e a gennaio dal Pontedera all’Empoli (che lo avrebbe girato alla Reggiana) ha infatti raggiunto il numero di trasferimenti consentiti (tre) in una singola stagione agonistica (che si fa iniziare il primo luglio).

La Reggiana, una volta accortasi della problematica, aveva chiesto alla Figc una deroga che però non gli è stata concessa com’era logico aspettarsi anche perché avrebbe costituito un precedente spinoso. Doccia fredda quindi per il mercato granata, con il club che ieri in tarda mattinata ha emesso anche un comunicato al riguardo: "Ac Reggiana comunica ufficialmente di aver preso atto del diniego da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla richiesta di deroga sul trasferimento in granata del calciatore Samuele Angori. L’interpretazione data ai movimenti del calciatore nella stagione in corso – pur vestendo in campo unicamente la maglia del Pontedera e non riconoscendo il passaggio tra Perugia ed Empoli come ‘Tesseramento Tecnico’ – lo pone oltre il limite massimo vincolante di tre tesseramenti nell’anno sportivo. Tale circostanza ne determina il blocco del prestito a Reggio Emilia e la rinuncia da parte del club alle prestazioni sportive dell’atleta". Onestamente c’è da meravigliarsi che nessuno degli attori in questione se ne sia accorto prima, con Angori che era già stato aggregato alla squadra, con tanto di numero di maglia (64). Solo al momento del tesseramento si è capita la realtà dei fatti che però era accertabile già prima, appurandone il primo trasferimento (dal Perugia all’Empoli). Il fatto che nel comunicato si specifici che esso non costituisca un ‘tesseramento tecnico’ è assolutamente superfluo, tanto da non poter in nessun modo costituire un cavillo a cui appigliarsi per avere una deroga.

Tutto da rifare, dunque, per quel che riguarda il laterale sinistro per cui si era stato interrotto il dialogo con il Modena per il ritorno (in prestito) di Guiebre, ora in Coppa d’Africa. Tramontata l’opzione Pafundi: il ragazzo ha scelto il Losanna (terzultimo nella Serie A svizzera). L’Udinese lo darà in prestito: ci sarà anche un diritto di riscatto vicino ai 15 milioni. La Reggiana guarda a Loizos Loizou, classe 2003 dell’Omonia Nicosia, che piace anche a Palermo ed Heerenven. Per l’attacco resta in piedi la pista ‘Samp’ con De Luca e La Gumina sempre attenzionati.

Francesco Pioppi