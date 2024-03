Paura per un centauro minorenne

Momenti di paura e apprensione ieri pomeriggio nella pista di motocross di Castellarano per un motociclista caduto da una moto. L’incidente è successo poco prima delle 17. Il motociclista, un ragazzo minorenne, è stato subito soccorso nell’impianto sportivo situato in via Rio Rocca. È stata allertata la centrale del 118 che ha inviato sul posto i mezzi d’emergenza. Il ragazzo è stato assistito dai volontari di un’ambulanza e dal personale dell’automedica di Scandiano. Il ferito, dopo le prime terapie, è stato stabilizzato e portato, in condizioni di salute di media gravità, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in cui è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Fortunatamente il centauro non è in percolo di vita. Nella pista di motocross di Castellarano, punto di riferimento per tanti appassionati, nel passato si sono registrati altri incidenti simili.