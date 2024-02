Pauroso frontale in galleria a Casina. Perde la vita una coppia di ultraottantenni

Tragico frontale nella galleria di Migliara di Casina lungo la statale 63. in cui perdono la vita due coniugi ultraottantenni: la moglie Elena Giorgini di 83 enne è deceduta sul colpo, mentre il marito Vincenzo Fontana, 89 anni, portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni, è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri. La famiglia proveniva da Reggio città, dove probabilmente risiedeva, e viaggiava in direzione Castelnovo Monti. Alla guida dell’auto un 46enne. La donna anziana era seduta a fianco mentre l’uomo era seduto nel sedile posteriore. L’altra auto che viaggiava in direzione oppposta, era condotta da un 25enne. Dalle prime indagini della Polizia locale intervenuta sul posto, pare che sia stata la vettura con a bordo la famiglia ad invadere nel bel mezzo della galleria di Migliara, la corsia di marcia opposta con conseguente ed inevitabile impatto violentissimo. Il tragico incidente stradale lungo la statale 63 è accaduto ieri pomeriggio alle ore 15,30 circa all’interno della galleria che, in direzione montagna, precede la galleria di Casina situata lungo la Statale 63 del Valico del Cerreto. È apparsa subito grave la situazione con la donna che non dava più segni di vita. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini a cura degli agenti della Polizia locale intervenuta sul posto con il supporto dei carabinieri per il dirottamento del traffico su percorsi alternativi. Sul luogo sono prontamente intervenuti vigili del fuoco di Castelnovo Monti, l’elisoccorso di Parma, l’automedica e ambulanza della Croce Verde di Castelnovo Monti, le ambulanze della Croce Rossa di Casina e Carpineti, oltre ai carabinieri di Casina e ovviamente la Polizia locale per i rilievi. Gli altri due feriti (il conducente dell’auto con le due persone morte e il conducente dell’altra auto), sono stati portati in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova.

Settimo Baisi