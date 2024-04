"Pedonalizzazione integrale dell’esagono, nulla di così assurdo"

"Come spesso accade l’intervento del professor Montanari sulla pedonalizzazione integrale del centro storico ha acceso l’interruttore a decine se non centinaia di commenti che incitano all’odio e allo scherno. Dubito che il professor Montanari odi le auto, semplicemente si rende conto, da persona intelligente, che il centro storico medievale di Reggio Emilia non è stato disegnato a misura di auto e tanto meno di Suv, come d’altronde la stragrande maggioranza dei centri storici italiani.

A me pare invece un’affermazione anche banale dichiarare che le auto in centro non ci stanno. Sono brutte, larghe, rumorose e occupano il poco spazio vitale che si potrebbe destinare alle persone. Non è una questione da “esaltati green” come si legge tra chi è intervenuto, ma di evidenza dei fatti.

Per limitare la presenza di auto senza infierire sulla residenzialità in centro si potrebbe comunque intervenire da subito riducendo la presenza di posti auto lungo le carreggiate più strette dell’esagono lavorando su alternative credibili economiche ed accessibili.

Dedicare ai soli residenti parte della sosta nei parcheggi Vallisneri, Cecati e, di concerto con il gestore, in caserma Zucchi. Realizzare infine il famoso parcheggio silos presso l’ex Caam ma indirizzare anch’esso agli abitanti più prossimi e non a chi vuole arrivare in auto da Canali per fare l’aperitivo, le soluzioni sono tante ma passano tutte per un mutamento delle nostre abitudini consolidate.

Tutti vogliamo un cambiamento ma ancora di più vogliamo siano gli altri a farlo".

Giuliano Gualandri

Presidente di Rec

Reggio Emilia in Comune