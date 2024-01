Pedone travolto da un’auto. Ferite gravi per un uomo di 70 anni

È stato travolto mentre stava attraversando la strada e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Brutto incidente ieri all’alba a Bagno, in via Cartesio, sulla via Emilia.

Erano circa le 6,30 di ieri mattina un pedone – un uomo di 70 anni – è stato centrato da una vettura e sbalzato a terra. L’automobilista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto si sono precipitati immediatamente un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato portato all’ospedale in ‘codice rosso‘. È sempre rimasto cosciente e fortunatamente l’anziano non risulta essere in pericolo di vita. Ma ha riportato diverse fratture per una prognosi comunque importante.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale del comando di via Brigata Reggio che sta cercando di ricostruire la dinamica oltre ad accertare eventuali responsabilità del conducente dell’auto che verrà sottoposto a tutti gli esami di rito, come da prassi quando avvengono incidenti del genere.