Pedone travolto da un’auto. Grave un sessantaduenne

È stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita.

Tanta paura per un incidente stradale avvenuto ieri all’alba, in via Spalato, all’incrocio con via Fratelli Manfredi, in zona Annonaria. Erano passate da poco le 6,30 quando un 62enne di origine filippina è stato centrato da una Ford Focus mentre si trovava a piedi. L’uomo è stato sbalzato sul parabrezza dove è andato a sbattere con la testa. L’automobilista si è fermato e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitate due ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, il pedone è stato portato immediatamente al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Dopo i primi accertamenti che hanno escluso il pericolo di vita, è stato portato infine in medicina d’urgenza. Se la caverà con una prognosi di circa un mese.

Sotto choc l’automobilista che ha riportato lievi ferite per l’urto. Sul posto anche il nucleo antinfortunistica della polizia locale del comando di via Brigata Reggio che ha curato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità del conducente della vettura che sarà sottoposto a tutti gli esami del caso come da prassi.

dan. p.