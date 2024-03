Per ’fido’ anche la cremazione

Mercoledì 3 aprile, dalle ore 11, Onoranze Funebri Croce Verde ha organizzato un incontro pubblico per presentare un nuovo servizio: “Il ponte dell’arcobaleno”. Costruito in collaborazione con l’omonima associazione di Parma, riguarda la possibilità di cremare gli animali da compagnia. Si narra che quando una bestiola ci lascia vada all’inizio del ponte dell’arcobaleno, dove può trovare ristoro, calore e verdi praterie dove trascorrere il tempo giocando e correndo felice, in attesa di ricongiungersi con la sua famiglia. Questa è la leggenda che ha ispirato il nome del partner che Croce Verde ha scelto con l’obiettivo di offrire alla comunità un adeguato servizio funerario per gli animali d’affezione. La perdita di un animale domestico può essere un momento difficile e doloroso, soprattutto dopo tanti anni vissuti in sua compagnia.

L’evento di presentazione del nuovo servizio sarà il 3 aprile alle 11 nella sede di Croce Verde (salone Menada), e vedrà la partecipazione anche di Carlotta Bonvicini, Assessore alle Politiche per la sostenibilità con delega al benessere animale e di Lanfranco De Franco, Assessore alla casa, alla partecipazione e al volontariato, oltre ai vertici di Croce Verde e de Il ponte dell’Arcobaleno.