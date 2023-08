Per i genitori 40 minuti gratis alla Zucchi

Per rispondere alle richieste e alle proteste andate in scena durante gli scorsi mesi, è stata ampliata la possibilità di permessi e parcheggi gratuiti per chi deve accompagnare i figli a scuola.

Rimane confermata la possibilità – per portare bambini che frequentano nidi, scuole dell’infanzia e primarie che si trovano all’interno della zona a traffico limitato – di attivare fino a due permessi annuali gratuiti, per transitare e sostare negli stalli durante gli orari di ingresso e uscita da scuola (fino al completamento della primaria). A cui si aggiunge la possibilità (on line) di modificare le targhe, in caso di necessità.

A questa opportunità già in vigore, si potrà usufruire di una franchigia gratuita di 40 minuti al parcheggio della Caserma Zucchi, richiedendo una tessera (al costo di 10 euro annuali) al gestore, presentando un modulo che sarà fornito dalle scuole.

Nei controviali poi, una volta al giorno per targa, si potrà chiedere l’estensione della gratuità mattutina fino alle 8,30 oppure fino alle 9 (per portare i figli al nido e alla materna) attraverso il servizio "Sosta&Scuola" (informazioni per attivare permessi e abbonamenti su www.sostareonline.it ). Le scuole interessate dal provvedimento sono l’istituto comprensivo Manzoni (medie Manzoni ed elementari Ada Negri, che già utilizza l’accesso su via Franchetti), Figlie del Gesù, San Vincenzo, liceo Ariosto Spallanzani. Info: www.comune.re.itargomentiztl

Stella Bonfrisco