’Percorsi itineranti’ Da domani gli incontri per genitori e bambini

Tornano le attività del Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana con ’Percorsi itineranti’, ovvero una serie di incontri destinati a genitori con figli dai 6 agli 11 anni.

Si tratta di appuntamenti che hanno lo scopo di creare momenti di gioco da vivere in famiglia, in forma collettiva. Si comincia domani, sabato 2 settembre alle 9.30 al Centro Jolly a Rolo, dove si svolge il primo incontro di questo ciclo, che comprende altre due date a Fabbrico e a Rio Saliceto. In questo primo incontro di Rolo è possibile, per i genitori e i loro figli piccoli, vivere un’esperienza laboratoriale di contatto con superfici naturali e artificiali, organizzata dagli operatori del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggana.

Il 9 settembre ci si sposta al Centro Giovani di Fabbrico con ’Pocci fatti con metodo’, alle 9.30, con altre iniziative. Mentre il 13 settembre alle 20.30 l’appuntamento sarà al centro Biagini di Rio Saliceto con ’Cinema Home Made’, un laboratorio di shop motion. Per iscrizioni rivolgersi al Centro per le famiglie al numero di telefono 0522-630844. La partecipazione è gratuita.