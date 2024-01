Perde il controllo della vettura: ferito un 45enne

Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto domenica notte in via Cave, a Veggia. L’uomo, residente a Castelnuovo Rangone, ha perso il controllo di un’Alfa Romeo 147 finendo poi contro un ostacolo fisso. E’ stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 per soccorrere il 45enne e coordinare l’emergenza. Sul posto sono prontamente arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza all’automobilista. L’uomo, dopo le prime cure, è stato dunque portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute sono state giudicate non gravi. In via Cave, poco prima delle tre, sono intervenuti anche i carabinieri di Scandiano per eseguire i rilievi del sinistro.

m. b.