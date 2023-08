Perde l’equilibrio e cade da cinque metri d’altezza

Cade da un’altezza di cinque metri, ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. E’ la disavventura capitata ieri pomeriggio intorno alle 17, ad un artigiano edile di 67 anni residente a Viano. L’uomo, si trovava in cima ad una scala all’interno di un cantiere in corso per la ristrutturazione di un’abitazione in via Salice a Fellegara, quando, per cause che sono tutt’ora al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Scandiano che sono intervenuti sul posto assieme al personale della Medicina del Lavoro di Reggio, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra da un’altezza di circa 3 metri appunto.

L’allarme al 118 è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica che hanno immediatamente soccorso l’artigiano il quale, da quanto raccolto, non avrebbe perso conoscenza, rispondendo agli stimoli dei paramedici.

Altro aspetto che potrebbe aver reso meno preoccupante l’infortunio è il fatto che la caduta sia avvenuta da una scala e non da un ponteggio e da un’impalcatura, elemento questo che di solito per il tipo di incidente trattato fa una certa differenza.

L’uomo è stato così stabilizzato e caricato sull’ambulanza alla volta del Pronto Soccorso del Santa Maria Nuova, dove è entrato, comunque, in codice Rosso (quello di massima gravità), probabilmente più per la dinamica dell’infortunio che per gli effettivi traumi subiti. Sulle esatte cause che hanno portato alla caduta del 67enne vianese, procedono i carabinieri scandianesi e la Medicina del Lavoro.

Ni. bo.