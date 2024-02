Perri e Benassi: "In carcere tante difficoltà, ma c’è l’impegno per migliorare le condizioni"

Visita in carcere dei consiglieri comunali Palmina Perri (Reggio È) e Giacomo Benassi (+Europa) con l’associazione Nessuno Tocchi Caino, il presidente della camera penale Luigi Scarcella e il garante comunale dei detenuti, Francesca Bertolini accolta dalla direttrice della Pulce, Lucia Monastero che ha illustrato i problemi tra sovraffollamento, carenza di risorse e di personale oltre ai progetti in corso. "Nonostante le difficoltà è emerso l’impegno concreto per migliorare le condizioni detentive, con lavori di ristrutturazione previsti per le celle e l’assunzione di educatori", chiosano Perri e Benassi.