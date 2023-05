Personale e mezzi dell’Unione inviati in Romagna

L’Unione Tresinaro Secchia in aiuto alle zone colpite dall’alluvione in Romagna. L’Unione ha accolto l’appello lanciato da Regione e Anci inviando un primo contingente di personale, mezzi e materiale. Da sabato fino al 28 maggio un’autopattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, con gli agenti Mirco Ricchetti e Lorenzo Cristofaro, è stata distaccata nel ravennate dove è impiegata per servizi di ordine pubblico e assistenza alla popolazione a Faenza. Giuseppe Sgrò, funzionario alla stazione appaltante, da lunedì sta prestando servizio al centro operativo regionale allestito da inizio allerta a Bologna e domani gli darà il cambio Andrea Marchi, ingegnere del servizio informatico associato sempre dell’Unione. "Si tratta dei primi aiuti che, come Unione, abbiamo inviato nell’immediatezza a supporto delle amministrazioni romagnole – dice Nello Borghi, sindaco di Viano con delega in Unione a Protezione civile e montagna –. Come sindaci siamo impegnati a coinvolgere le nostre comunità, che già hanno manifestato grande disponibilità, sul fronte donazioni".