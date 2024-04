Pestarono un ragazzino, nei guai tre studenti

Sono state formalizzate le denunce al Tribunale dei minori di Bologna per tre giovani studenti del Convitto Corso di Correggio, accusati di un vero e proprio pestaggio ai danni di un ragazzino appena più giovane, che preso di mira per uno scherzo era poi rimasto vittima di una aggressione in piena regola, con ricovero precauzionale in ospedale a Reggio per poi essere mandato a casa con ferite giudicate guaribili in quattro giorni, ma con i segni delle percosse rimaste per un periodo decisamente maggiore. Un episodio di cui il Carlino aveva scritto a suo tempo, fornendo da subito la cronaca di quanto era avvenuto alla scuola superiore correggese, lo scorso ottobre. Ora i carabinieri della locale caserma hanno confermato i primi sospetti, con l’inoltro formale della denuncia al tribunale dei minori di Bologna nei confronti di tre giovani di 16 anni, tutti residenti nella Bassa. Un familiare del ragazzo aveva sporto querela.

Già a gennaio l’identificazione dei tre ragazzi, finiti pure al centro di un provvedimento disciplinare a scuola. E ora è stata inoltrata la denuncia formale per concorso in lesioni personali.